Jugović i Zec o cesti Sarajevo - Beograd

Načelnik opštine Pale Boško Jugović razgovarao je danas sa načelnikom opštine Pale - Prača u FBiH Asimom Zecom o izgradnji brze ceste Sarajevo-Beograd, te istakao da bi bilo dobro da brza cesta ide preko Pala i Prače.



Jugović je rekao da će u narednom periodu pokrenuti niz aktivnosti i održati niz sastanaka sa predstavnicima političkih partija i mjesnih zajednica kako bi se iznašlo konačno rješenje trase.



Jugović je rekao da je izgradnja ceste u nadležnosti grada Istočno Sarajevo u čijem sastavu se nalazi šest opština i svaka od njih treba da izrazi svoj interes kako bi se definisao konačan stav.



"Savjet ministara BiH ima rok da definiše konačnu trasu i tek tada mi možemo da izražavamo svoje ciljeve i rute kada su u pitanju Pale", kazao je on i dodao da će Pale dobiti brzu cestu kojom se veže istok Republike Srpske i zapad Srbije.



Jugović je dodao da bi bilo dobro da brza cesta ide preko Pala i Prače, ali da će podržati i druge opcije ako se odlučiu da ide preko Zvornika ili drugo.



"Građani Pala treba da su svjesni da je odlučivanje na višim institucijama Vladi Republike Srpske i Vladi Srbije, i to pitanje je mnogo komplikovanije nego što se pretpostavlja", istakao je on.



Jugović je nakon sastanka istakao da je saradnja dvije opštine dobra u svim oblastima, počev od povratka izbjeglih i raseljenih lica, izgradnje infrastrukture i svih drugih objekata koji su bitni za razvoj ove dvije lokalne zajednice.

On je naglasio da će dvije opštine u narednom periodu prema određenim ministarstvima kandidovati projekte od zajedničkog interesa.



Zec je istakao dobru saradnju, posebno kada je u pitanju povratak izbjeglih i obnova kuća.



On je istakao da će ovih dana početi i radovi na elektrifikaciji naselja Kamenica, što je zajednički projekat dvije opštine, a radili su i na asfaltiranju i izgradnji lokalnih puteva.



Zec dodaje da dvije lokalne zajednice rade i na obezbjeđenju sredstava za asfaltiranje dionice lokalnog puta Majdani - Stajna - Bogovići - Miošići.



Kada je u pitanju brza cesta Sarajevo - Beograd, Zec je nagalsio da je prije 20 godina pokrenuta priča o izgradnji ovog puta koji je trebao da ide trasom Sarajevo - Pale - Prača - Mesići - Višegrad - Užice i da se nada da će i sada ostati ta trasa kako bi i ovaj dio BiH dobio magistralni put.



On je podsjetio da je ukidanjem uskotračne pruge 1978. godine ostala obaveza države da u tom pravcu izgradi magistralni put i poveže Pale - Praču sa Višegradom i prema Užicu, ali, nažalost, taj projekat nikada nije završen.



"Iako mi na lokalnom nivou o tome ne odlučujemo, ja sam već poslao dopise prema Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, federalnom resornom ministru, a ovih dana ću održati sastanak sa premijerom Kantona Goražde kako bi uputili dopis i prema Vladi Srbije, a sve u cilju da brza cesta prođe kroz Pale i Praču", istakao je on.



Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadošnjom dobrom saradnjom koju će nastaviti i u narednom periodu.





