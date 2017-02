Na Jahorini aktivnosti poreske uprave svesti na minimum

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da će iduće sedmice u Banjaluci razgovarati sa direktorom Poreske uprave Republike Srpske kako bi se njihove aktivnosti na Jahorini u vrijeme zimske sezone svele na minimum.

Jugović je rekao novinarima da je interes da Jahorina ostavi dobar utisak kod gostiju, a ne da vide ugostiteljske objekte opasane trakom i zatvorene.



On je podsjetio da Poreska uprava Republike Srpske posljednjih dana na Jahorini provodi aktivnosti kontrole izdavanja fiskalnih računa.



Ako je ta aktivnost zakonita mi to podržavamo, ali ćemo gledati da bude svedena na minimalnu mjeru u vrijeme zimske sezone zato što nam je svima interes da Jahorina ostavi dobar utisak kod gostiju bez opasavanja objekata žutima trakama", rekao je on.



Jugović je rekao da država treba da naplati obaveze poreskih obveznika i da radi u skladu sa zakonom, ali da treba naći kompromis da inspekcijski organi rade svoje aktivnosti, a da ugostitelji i turisti na Jahorini ne trpe i da se ne stvara ružna slika.



On naglašava da je zadovoljan ovom zimskom sezonom na Jahorini, jer ima dovoljno i snijega i turista.





(www.palelive.com / Srna)