Kupovinom "Famosa" do privrednog razvoja opštine

Načelnik opštine Pale Boško Jugović izjavio je danas da ova lokalna zajednica želi da, uz pomoć Vlade Republike Srpske, kupi bivšu fabriku "Famos" koja je uređena industrijska zona sa svojim prostornim planom, na čemu Pale treba da zasnivaju privredni razvoj.





Jugović je rekao na konferenciji za novinare na Palama da je ovaj nekadašnji gigant stavljen pod stečaj i ponuđen na prodaju, ali da do sada nije nađen kupac.



On je pojasnio da bi ovom kupovinom opština Pale postala vlasnik industrijske zone, odsnosno lokacije za investiranje, te naveo da "Famos" posjeduje 16 objekata čija je površina 23.279 metara kvadratnih, zemljište površine 64.252 metra kvadratna sa saobraćajnicama u dužini od 1,5 kilometara i kompletnom ifrastrukturom.



"Svi objekti posjeduju mašine za proizvodnju koje će biti predmet prodaje bilo koga ko kupi ovu fabriku. One bi mogle biti prodate kao staro gvožđe, čime bi djelimično bila refundirana uložena sredstva", naveo je Jugović, te dodao da bi od kupoprodaje "Famosa" bilo isplaćeno po 2.500 KM za 327 bivših radnika u prvom naplatnom redu.



Prema njegovim riječima, opština potražuje od poreza na nekretnine 160.000 KM, a Poreska uprava Republike Srpske 800.000 KM doprinosa i poreskih obaveza, što može biti olakšavajuća okolnost pri kupovini.



Jugović je podsjetio da "Famos" posjeduje i kotlovnicu koja bi se mogla iskoristiti i povezati sa postojećom toplanom, koja bi se mogla izmjestiti iz centra Pala, čime bi se oslobodila atraktivna lokacija i koristila za neke druge namjene, te dodao da bi se u krugu ove nekadašnje firme mogla smjestiti i neka druga preduzeća kao što su "Vodovod" i "Komunalno".



Prema njegovim riječima, vrijednost imovine "Famosa" procijenjena je na 2,8 miliona KM, onoliko koliko je sadašnje rukovodstvo opštine Pale naslijedilo duga iz prošle godine.



Jugović je dodao da je jedan od motiva za pokretanje pitanja kupovine "Famosa" postojanje dva ozbiljna investitora koji su spremni da ulažu u buduću industrijsku zonu na Palama.







"Ovom konferencijom tražim saglasnost Skupštine opštine za načelne pregovore sa stečajnim upravnikom, Vladom Republike Srpske i svim relevantnim institucijama za realizaciju ovog projekta", poručio je Jugović i dodao da će se poštovati propisi i zakoni u njegovoj realizaciji.



On je izrazio nadu da će ovo biti zamajac za otvaranje novih radnih mjesta.









Priča o rasipništvu u opštini - Dio orkestrirane kampanje





Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je danas da ova opština vodi računa o svakom feningu i da je priča o rasipništvu dio orkestrirane kampanje, koja još traje.



Jugović je poručio građanima da ne nasjedaju na glasine i dezinformacije.



Govoreći o nabavci novog automobila, Jugović je rekao novinarima da je na prošloj sjednici Skupštine opštine skinuta sa dnevnog reda prodaja jednog opštinskog automobila, te dodao da novo neće biti nabavljeno do kraja godine, a da će sredstva planirana za njegovu kupovinu u rebalansu budžeta biti preusmjerena tamo gdje će to biti korisnije.



Reagujući na pisanja pojedinih elektronskih medija o ovoj temi, Jugović je pozvao sve zainteresovane da pitaju zaposlene u opštini kako se načelnik ophodi prema budžetskim sredstvima, te naglasio da će se o načinu trošenja tih sredstava u prethodnom sazivu znati nakon izvještaja revizije koja se očekuje u junu.



Kada je riječ o novcu za ostvarenje zacrtanih investicija, Jugović je rekao da se sve značajnije investicije finansiraju iz kredita ili prodaje nekretnina, te dodao da je to koncepcija na kojoj se zasniva razvoj većine lokalnih zajednica, navodeći kao primjer Bijeljinu, Sokolac, Nevesinje, Gradišku.



On je podsjetio da je u prethodnim mandatima izgrađena sportska dvorana sa pet miliona KM kredita, 1,5 milion KM pomoći Vlade Republike Srpske, te raznim donacijama, tako da je ukupna vrijednost dvorane 10.891.000 KM.



"Ovakav kredit nije bio problem, ali je problem kada sam tražio 1,5 milion KM kredita. U međuvremenu je na Palama prodato sve što se moglo prodati, kada je u pitanju zemljište, samo na Jahorini u vrijednosti većoj od milion KM, a kada se na sve to dodaju rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, vidi se zašto je tadašnji ambijent bio drugačiji od sadašnjeg", naglasio je Jugović.



On kaže da je sadašnja opštinska uprava zatekli 1,815 miliona KM obaveza, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, neisplaćenik kredita za ovu godinu koji iznose 830.000 KM, kao i 800.000 KM budžetskog deficita.



Jugović je dodao da opština tokom ove godine mora obezbijediti 2.645.974 KM za izmirenje obaveza iz prošle godine, a da se ništa od novih investicija ne realizuje, te istakao da su tu još i sredstva za sanaciju budžetskog deficita i nastavak kredita u narednim godinama /kredit od "Vodovoda" u iznosu od 1,5 miliona KM/.



"Čeka nas još i tužba za kašnjenje u plaćanju za sportsku dvoranu u iznosu od 300.000 KM, aktivirana tužba za sječu šume na imanju Mizdrak u iznosu od 160.000 KM koja je pola plaćena, te prijavljene neisplaćene obavezne po osnovu PDV-a i dugovanja prema dobavljačima u `Komunalnom`, u iznosu od 327.000 KM, a čiji je iskazani gubitak u posljednje dvije godine iznosio oko 500.000 KM, uz potrošen kredit u prošloj godini od 250.000 KM", rekao je Jugović.



On kaže da je propao kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i to za sljedeću fazu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, zbog neadekvatnog i netransparentnog tošenja sredstava u prvoj fazi, tako da se novac morati obezbijediti iz opštinskih sredstava.



Kada je riječ o zagađenju opštine koju prouzrokuje firma "Sarajevoinvest", Jugović je podsjetio da je na jednoj od sjednica Skupštine opštine ovoj firmi dozvoljena mehanička obrada stubova, čime je napravnjen prvi korak "ka ovoj priči o trovanju".



"Iz nje će se izaći na kompromisan način, gdje će svaka od strana morati pokazati razumijevanje, a Paljani neće na ulazu imati tu hemijsku preradu, i to tako što će se ili dislocirati ova proizvodnja, ili će se naći neko drugo rješenje", istakao je Jugović i dodao da je ugašen i požar na deponiji u LJubogošti, gdje su, kako je rekao, naknadno odlagane kože.



On je podsjetio da je opština Pale raspisala konkurs za dodjelu 60 studentskih stipendija, čija je ukupna vrijednost između 60.000 KM i 70.000 KM, zavisno od toga koliko će studenata koji su ranije primali stipendiju, ponovo zadovoljiti kriterijume.



Govoreći o izboru za Savjet mjesnih zajednica, Jugović je rekao da će se on sprovesti za devet dana, te dodao da su kandidati za savjete "mnogo ozbiljniji nego ranije", a riječ je članovima različitih partija, od kojih su neki čak i odbornici u Skupštini opštine Pale.





(www.palelive.com / Srna)