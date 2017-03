Koroman: Nastavlja se trend smanjenja broja nezaposlenih

Na području opštine Pale nastavlja se trend smanjenja broja nezaposlenih, rekao je rukovodilac Filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Istočnom Sarajevu Branko Koroman.



Koroman je istakao da i Informacija o stanju zapošljavanja koju je prihvatila Skupština opštine Pale pokazuje da se trend smanjenja nezaposlenosti nastavlja, zahvaljujući mjerama koje sprovodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, i tako će biti i ove godine.



On je rekao novinarima da se na području Pala na evidenciji nezaposlenih trenutno nalazi 2.615 lica koja aktivno traže posao.



"Mi se moramo fokusirati na lica koja aktivno traže zaposlenje i njima maksimalno pomoći", naglasio je Koroman.



On je naglasio da je Zavod u ovoj godini, osim osnovnih aktivnosti, sprovodio i mjere aktivne politike, te je na nivou Republike Srpske proveo mjere u iznosu od oko 16 miliona KM.



"Za Pale je bitno da je u tim mjerama Zavod za zapošljavanje prihvatio programe posredstvom kojih su posao našla 122 lica sa evidencije Biroa Pale", naveo je Koroman i dodao da je oko 70 do 80 odsto lica koja su bila obuhvaćena tim programima nastavilo da radi.



On podsjeća da je Vlada Republike Srpske usvojila Akcioni plan i za ovu godinu, za šta je planirano oko 16,6 miliona KM, s tim da će ta sredstva biti objedinjena sa sredstvima Svjetske banke od 10 miliona KM, tako da će taj segment ući u direktni podsticaj privrednom sektoru u vidu subvencija, poreza i ostalih doprinosa.



Koroman očekuje da u narednom periodu privredni subjekti sa područja Pala konkurišu sa dobrim programima i tako zaposle više lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.



Kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, Koroman navodi da na evidencijama Zavoda nema lica sa određenim zanatima, zbog čega je potrebno da se u okviru sistema obrazovanja nađe što fleksibilniji način da lica koja imaju određena znanja i sposobnosti, a nemaju osnovno zanimanje, dobiju sertifikate koji će biti validni za dalje zaposlenje.



On dodaje da će Zavod predložiti opštini Pale i lokalnoj upravi da formiraju savjete za obrazovanje i zapoljšavanje, a u koje će biti uključeni i predstavnici firmi, da bi se zajednički uticalo i na obrazovni sistem i na politiku zapošljavanja.



"To je proces koji ćemo pokrenuti ove godine i sigurno će biti rezultata", kaže Koroman.





(www.palelive.com / Srna)