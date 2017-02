Jugović: Kada će politikantstvo biti zamijenjeno radom?

Načelnik opštine Pale Boško Jugović upitao je danas Koaliciju "Savez za Pale", koju čine SDS, PDP i NDP, koliko treba vremena da prođe da se politikantstvo zamijeni radom i obavezama prema narodu koji ih je birao.



Reagujući na optužbe "Saveza za Pale" da vrši mobing nad njihovim stranačkim simpatizerima zaposlenim u opštini, a da se ne bavi pitanjima koja zanimaju građane, Jugović je rekao da ima istu sekretaricu, vozača, šefa kabineta, savjetnike.



On je na konferenciji za novinare na Palama rekao da su samo u periodu primopredaje između bivšeg načelnika i njega predstavnici "oligarhijske prakse" zaposlili skoro 10 radnika u preduzeća o kojima tako mnogo brinu, uglavnom kadar PDP-a.



Jugović je rekao da nije želio prije govoriti o onome šta ga je sačekalo u opštini, jer je postojao dogovor o korektnoj saradnji, ali zato danas želi da kaže da opština ima 1.650.000 KM kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, oko 500.000 KM obaveza po raznim tužbama koje mogu biti aktivne u određenom trenutku, te kredita 2.220.000 KM.



"Opština se suočava sa konstantnom krizom za obezbjeđenje energenta za toplanu, haotičnim stanjem u 'Komunalnom' preduzeću sa povremenim blokadama i obavezama prema dobavljačima, povećanim troškovima Sportskog centra 'Peki' bez ikakve vizije o profitu, katastrofalnim uslovima rada u zgradi opštine koja prokišnjava, mnogo stanovništva u fazi socijalne pomoći, maksimalnom nezaposlenosti", naglasio je načelnik opštine.



Jugović je dodao da za konkretne optužbe ima i konkretne odgovore kao što je problem sa postrojenjem za impregnaciju "Sarajevoinvest" gdje je na lokacijske uslove, izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, opština podnijela tužbu protiv tog rješenja Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu i postupak je vraćen na ponovno razmatranje, odnosno obustavljen u ovoj fazi.



Kada je riječ o Olimpijskom centru /OC/ "Jahorina", Jugović kaže da mnogi žele da on propadne, a zahvaljujući angažmanu svih zaposlenih, policije, hotelijera, komunalnih službi, zimska sezona će uspješno biti privedena kraju sa solidnim rezultatima.



"Problem duga je odnos OC Jahorina, Vlade Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koji će biti predmet skorih sastanaka", najavio je on.



Jugović je naglasio da je i Šumsko gazdinstvo /ŠG/ "Jahorina" pod patronatom direkcije "Šume Srpske" i da je u procesu obezbjeđenje sredstava putem kreditnog angažmana, čime će izmiriti i obaveze prema opštini Pale.



Govoreći o optužbama za mobing, Jugović kaže da na lažne optužbe ne želi da daje komentare već predlaže da se o njegovim osobinama i radnim navikama izjasne u opštinskoj upravi i zapitao se zašto na današnju konferenciju za novinare nisu došli načelnici odjeljenja, iako su uredno pozvani, da kažu da li on vrši mobing.



Jugović se pita zašto ima potrebe bilo ko da u ime većinskog vlasnika, a to je u ovom slučaju opština i načelnik kao njen ovlašteni zastupnik, tako grčevito brani uprave preduzeća i nadzorne odbore osim ako nema poseban interes, a to je u ovom slučaju očigledno.



"Možda je tu odgovor 'gdje je mobing'", rekao je on i zapitao se ko ima poseban interes da zadrži "Vodovod" i "Komunalno" ako se zna da to drži PDP.



Prema njegovim riječima, sa upravom tih preduzeća je u stalnom kontaktu i traže najkvalitetnija rješenja i u tehničkom i u kadrovskom smislu, jer su direktori svjesni svoje pozicije, te da od njega traže ruku podrške.











Jugović je istakao da je danas obezbijedio i novac za Toplanu kako bi mogla da funkcioniše.



On ističe da rad "Komunalnog", "Toplane", "Vodovoda", "Pale-Stana" je nešto po čemu će opština biti ili ne biti prepoznatljiva i iz tog razloga opština, odnosno načelnik ima interes da kontroliše preduzeća koja su ogledalo njegovog rada, naglasivši da će se na tome istrajati u potpunosti.



Jugović je rekao da česte konferencije za novinare "Saveza za Pale" govore o tome da se javnost pokušava animirati protiv načelnika, ali da se nada da će ta praksa nestati i da i u onako teškim vremenima svi imaju razuma da prepoznaju prave vrijednosti.



On je dodao da je za ponedjeljak, 13. februara, zakazan sastanak koalicija "Saveza za Pale" i "Složno za Pale".





