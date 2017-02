Načelnik opštine Pale Boško Jugović demantovao je optužbe koje su danas iznijeli predstavnici Koalicije "Saveza za Pale" - da vrši mobing u opštini.



Jugović je rekao novinarima da treba pozvati tog čovjeka kojem je on navodno prijetio, da kaže šta je istina.



"Spreman da se suočim i snosim sve posljedice ako je tako bilo, ali je to daleko od toga", istakao je Jugović i dodao da je riječ o pokušaju aktuelne skupštinske većine da zadrži preduzeća čiji je većinski vlasnik opština, a to su preduzeća "Vodovod i kanalizacija" i "Komunalno" u kojima je mandat nadzornim odborima istekao prije šest mjeseci.



Jugović je naveo da je Nadzornom odboru preduzeća "Vodovod i kanalizacija" mandat istekao prije godinu dana, a da više od pola godine imaju vršioca dužnosti direktora.



On je naglasio da je PDP-u naročito interesantno da zadrži sadašnjeg direktora isključivo zbog kadrovskih rješenja.



"Ako stranke na vlasti koje imaju skupštinsku većinu ne pristanu da ispoštuju volju skupštine akcionara, odnosno načelnika kada je riječ o kadrovskim postavljenjima za ova preduzeća, onda ćemo mi koristiti svoja zakonska ovlaštenja i napraviti smjenu u tim preduzećima", istakao je Jugović.



Načelnik opštine Pale je rekao da je juče mogao da bude održan sastanak da se predstavnici partija skupštinske većine nisu razišli nakon pet minuta, koliko je on kasnio.



Jugović je naveo da je bio u kancelariji, ali mu je rečeno da nije akademski da kasni, ističući da vjerovatno ona strana koja je napustila sastanak nije ni zainteresovana za njega.



On naglašava da je spreman za razgovor i da će u narednom periodu sastanak biti održan.



Jugović je dodao da je otvoreno i pitanje izbora zamjenika načelnika, da će u nekoliko narednih dana utvrditi detalje i da će sigurno biti prostora za dogovor.



Predstavnici Koalicije "Savez za Pale", koju čine SDS, PDP i NDP, na današnjoj konferenciji za novinare optužili su načelnika opštine Boška Jugovića da vrši mobing.





