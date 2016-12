Humanitarna akcija

Opštinska organizacija /OO/ Crvenog krsta /CK/ Pale i ove godine je organizovala akciju "Paketići za bolji osmjeh", kako bi obradovala 150 mališana iz socijalno ugroženih porodica.



Sekretar OO CK-a Pale Jelena Petrović rekla je Srni da će akcija trajati do 4. jaunara i da su punktove postavili u tržnim centrima "Tom" i "Best", kao i u prodavnicama "Onogošt", gdje građani mogu donirati slatkiše i igračke.



Petrovićeva je istakla da je odziv građana dobar i pozvala ih da podrže ovu akciju do kraja.



Ona naglašava da su im se u ovoj akciji pridružili i Dječiji centar "Bubamara", koji je prikupljao igračke, i edukativni centar "Big-ben", koji će organizovati predstavu prilikom dodjele paketića.



"Pripremićemo 150 paketića, a Centar za socijalni rad Pale će nam dostaviti spisak djece", rekla je Petrovićeva i dodala da će se podjela izvršiti 4. januara u Kulturnom centru Pale.



Petrovićeva je naglasila da će OO CK Pale pred božićne praznike podijeliti i 80 paketa hrane socijalno ugroženim porodicama.





(www.palelive.com / Srna / Foto arhiva)